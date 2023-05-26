Saruhanlı'da 403 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerine yapılan operasyonda, 403 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Z.U. isimli şahsın ikametgahında ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 403 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 48 adet 7.65 mm çapında fişek ve 2 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Z.U. isimli şahıs gözaltına alındı.