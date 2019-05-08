Saruhanlı'da Başkan Bilgin'den yerli tohum atağı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, hayata geçirecekleri "Tüketen değil, üreten Saruhanlı" projesi ile yerli tohum ve fide dağıtımı yaparak, yerli üretimin önünü açacaklarını söyledi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, tarım sektöründeki gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarımın önemli geçim kaynağı olduğu Saruhanlı'da “Tüketen değil, üreten Saruhanlı" projesi ile köklü değişiklik yaparak, yerli tohum ve yerli üretime yönelik güçlü adımlar atılacağını vurguladı. Saruhanlı ve Manisa'da tarımdaki sorunları genel olarak 9 maddede toplayarak saptamalarını yapan Bilgin, "Türk tarımında plansız üretim ve girdi maliyetleri yüksek. Üretici dağınık yapıda. Veriler sağlıklı değil. Farklı ürünler açısından serbest piyasa ekonomisi adı altında bir boşluk var. Tarım sektörü spekülasyonlara açık bir sektör. Kamu kurumlarının işlevselliği yeterli değil. Tarımla ilgili yeterince Ar-Ge çalışmaları yeterli düzeyde yapılmıyor. Orta ve uzun vadeli tarım politikalarına ve reformlara ihtiyacımız var. Verilen destek ve hibelerin etki analizi yapılmıyor" dedi.

"Tüketen değil, üreten Saruhanlı" sloganıyla tarıma yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini aktaran Bilgin, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli ekonomi tarımdan geçmektedir' sözünü kendimize yol gösterici olarak görüp, belediye olarak aydınlık yarınlar için yerli ve milli üretime destek vererek, halkımıza yerli tohum, fideler dağıtımı yaparak yerli üretimin önünü açmaya karar verdik. Bu bir başlangıç olup önümüzdeki yıllarda hobi bahçeleri ve seralarla tam anlamıyla bu konuyu daha da ileriye taşıyacağız. Hatta kooperatifleşme yoluna giderek bölgemizde yetişen ürünlerin birçoğunu Türkiye pazarında yerini bulmasını planlamaktayız. Saruhanlı Belediyesi olarak organik satış noktaları yaparak halkımızın ürettiği her ürünün buralarda satışları sağlanacaktır. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin olarak ben kolları sıvadım. Aydınlık yarınlar için bu projemizin önce Saruhanlımıza sonra Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.