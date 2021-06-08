Saruhanlı'da dev yatırımlar hayata geçiyor

Saruhanlı Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in başkanlığında, Serdar Yaralı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çamlık alana isim verildi

Toplantının birinci gündem maddesinde, Yılmaz Şehit Mustafa Sonkaya İlköğretim Okulu yanındaki çamlık alana, buradaki çamları diken Emekli Öğretmen Eşref Ertürk'ün eşi merhum Sezer Ertürk'ün adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, merhum Sezer Ertürk'ü rahmetle andığını ifade etti.

Yüksekokul binası ihale çıkıyor

İkinci gündem maddesinde ise mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait olan Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu inşaatı ince işlerinin tamamlanabilmesi ve çevre düzenleme yapım işinin “Yıllara Sari” ihale edilebilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Bilgin, alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, ilçeye sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak olan 1500 öğrenci kapasiteli Yüksekokul binasını tamamlayıp hizmete açmak istediklerini ifade etti.

‘Süt kuzusu' Projesi başlıyor

Meclis toplantısında, Saruhanlı'da ikamet eden 2 ve 5 yaş arasındaki çocuklara dağıtılmak üzere Tarımsal Kalkınma Süt Kooperatifleri ve Birlikleri ile yapılacak olan süt alımı ile ilgili, belediye ve ilgili kurumlar arasında protokol yapmak üzere "Belediye Başkanına yetki verilmesi" hakkındaki teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Bilgin, bu konuda yaptığı konuşmada, “Sosyal belediyecilik faaliyetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza haftada 1 kilogram olmak üzere ayda 4 kilogram süt dağıtacağız. Böylelikle aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Gökçeköy Mahalle Meydanına şehit pilotun ismi verildi

Haziran ayı olağan meclis toplantısında, Gökçeköy'de Saruhanlı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan meydana, 2011 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaptığı sırada F-4 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan, Gökçeköy nüfusuna kayıtlı Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Bilgin, alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, bu vatan için can veren tüm şehit ve gazileri saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Zirai su depoları Saruhanlı Belediyesine devrediliyor

Toplantının son gündem maddesinde ise Saruhanlı'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait zirai ilaç makinelerine su temin eden sondaj ve depoların Saruhanlı Belediyesine borçsuz olarak devredilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Bilgin, "Bizler iki yılda ilçemizin çeşitli bölgelerine 26 adet bu su depolarından inşa ettik. 11 deponun devriyle birlikte toplam 37 bölgede çiftçilerimize su hizmeti sağlamış olacağız. Tekrar hayırlı olsun" dedi.