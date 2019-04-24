Saruhanlı'da don ve dolu bağlarda zarara neden oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir hafta önce meydana gelen dolu yağışının ardından geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan don olayı, filizlenme döneminde olan üzüm bağlarında büyük zarara neden oldu. İlçede ekili bulunan 100 bin dekar alanın yaklaşık 50 bin dekarında, ortalama yüzde 50'leri bulan hasarın meydana geldiği bildirildi.

15 Nisan günü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen don afeti ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olan üzüm bağlarında zarara yol açtı. Kırsal Kayışlar, Dilek, Tirkeş, Paşaköy, Hacırahmanlı mahallelerinde bulunan üzüm bağlarının içinde bulunduğu 100 bin dekar alanın yüzde 50'sinde don olayı hasara sebep oldu. Yaşanan don olayının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı 2019 yılına afetler ile başladı. Üzümlerin tam uyanma zamanında bundan bir hafta önce yoğunluk olarak Kumkuyucak Mahallesi'nde dolu yağışı meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günün akşamı da ilçemiz Saruhanlı merkez olmak üzere Kayışlar, Dilek, Tirkeş, Paşaköy, Hacırahmanlı'da çok yoğun bir şekilde don olayı yaşandı. Şu ana kadar çiftçilerimiz dekar başına 750 ile bin TL arasında masraf yaptı. Bu masraf şu anda kayboldu. Bu sene görüldüğü üzere tevekler tamamen bitmiş, bağ tamamen kurumuş durumda. Yüzde 80 ile 90'lara varan bir hasar var. Çiftçimiz ve ülke ekonomimiz çok büyük bir kayıp. Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey bu. Tek tesellimiz bağlarımızın yüzde 80 ile 90'nı TARSİM sigortalı. TARSİM sigortası bir nebze bizi rahatlatıyor. Ancak yaptığımız masrafları karşılamıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Allah çiftçimizi daha beterinden korusun" dedi.

"Rekolteyi etkileyecektir"

Bundan sonra çiftçilerin yine tarlasına, bağına giderek çalışmalarına devam edeceğini ancak alacağı ürünün verimli olmayacağını vurgulayan Okur, "İlçemizde ekili bulunan 100 bin dekara yakın alanın tahmini olarak 40 ila 50 bin arasındaki bölümünde hasar meydana geldi. Bu hasarın boyutu kimi yerlerde yüzde 80, kimi yerlerde ise yüzde 100'ü buluyor. Bazı bölgelerde yüzde 40 ile yüzde 50 arası değişiyor. Ortalama söyleyecek olursak ilçemizde yüzde 50'ye varan alanda bir don afeti zararı yaşandı. Bu tabii ki rekolteyi etkileyecektir” diye konuştu.