Saruhanlı'da grup yolları asfaltlanıyor

Yeni asfalt sezonunda 750 kilometrelik asfalt hedefiyle yola çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'dan İzmir'in Kınık ilçesi ile Saruhanlı-Akhisar Arabacıbozköy Mahallesi bağlantı yolunu da içine alan grup yolunda viraj genişletme, menfez uygulamaları ve temel dolgu çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başladı.

2023 yılı asfalt sezonuna hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda Saruhanlı'da yaklaşık 10 mahallenin ulaşımını sağladığı grup yolunda asfalt çalışmalarına başlanıldı. Aynı zamanda Manisa'dan İzmir'in Kınık ilçesi ile ulaşımı sağlayan ve Saruhanlı-Akhisar Arabacıbozköy mahallesi bağlantı yolunu da içine alan yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu ve mahalle muhtarları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, verimli bir asfalt sezonu geçirmeyi planladıklarını söyledi.

“50 personel ve 20 araçla çalışma devam ediyor”

Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik de, asfalt çalışmasıyla ilgili bilgiler aktardı. Özgedik, “Yaklaşık 1 yıldan bu yana Saruhanlı ilçemizin 10 mahallesinden oluşan grup yolu çalışmaları devam etmekte. Artık son aşamasına gelindi. 35 kilometresi bitmek üzere. Manisa'dan, İzmir'in Kınık ilçesine, Saruhanlı-Akhisar Arabacıbozköy Mahallesine bağlantı yolları bulunmakta. Yaklaşık 50 personel ve 20 araçla çalışma devam ediyor. Bu yol sayesinde trafik güvenliğini sağlanarak kazaların minimum seviyeye inmesi hedefleniyor. Yapılan menfez ve koruge boru bağlantı çalışmaları da yapıldı. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Atıl durumda olan bu yolların yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz”

MHP İlçe Başkanı Baki Ulu da çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Ulu, “Büyük başkanımız Cengiz Ergün, bu yolun etüt çalışmasını yaptığında, bu yolun Karadere istikametinden Kınık-Bergama- Çanakkale yolu bağlantısını olduğunu aynı zamanda Arabacıköy-Akhisar yoluna bağlantı olduğunun tespitini yaptı. Yıllardır atıl durumda olan bu yolların yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bu bölgede 15 mahallemizin yapılan yolları kullanarak İstanbul- Çanakkale güzergâhı ulaşacağını belirtmek istiyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızın aynı istikamette Şatırlar'daki altyapı çalışması devam ediyor. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Saruhanlımıza ve mahallerine yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok büyük bir yatırım”

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu ise, “Yaklaşık 15 mahallenin kullandığı bir yol. Bunun yanı sıra, İzmir- Kınık ve Akhisar'a bağlantı yolu. Çok büyük bir yatırım. Cengiz başkanımıza böyle bir yatırımı yaptığı için halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımız bu yatırımlardan çok memnun. Hayır, dualarını daima bizlere iletmelerini söylüyorlar” dedi.

Mahalle muhtarları da çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti. Kınık ilçesi Karadere Mahalle Muhtarı Hüseyin Daşçi, Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu, Saruhanlı Muhtarlar Dernek Başkanı Yılmaz Kurtuldu, Hatıplar Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin, Sarısığırlı Mahalle Muhtarı Kazım Özkan, Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer İkizce, Çaltepe Mahalle Muhtarı Süleyman Çoban, 1960 yılından bu yana ufak tefek çalışmalar dışında hiçbir çalışmanın yapılmadığı yolda asfalt çalışması başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.