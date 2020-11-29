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Saruhanlı'da hafriyat kirliliği ortadan kalkacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde gelişigüzel bir şekilde doğaya bırakılan hafriyat atık noktalarının tespitini yaparak, görüntü kirliliği oluşturan hafriyatları belirlenen depolama yerine taşımaya başladı.


Çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Saruhanlı ilçesinde hafriyat depolama alanını faaliyete geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar tarafından bilinçsizce ve gelişigüzel dökülen hafriyat atıklarının temizliğine başlandı. Hafriyat atıklarının tek bir noktada toplanması ile artık hem doğa kirliliğinin önüne geçilecek hem de hafriyat depolama alanının işlevselliği sağlanacak.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, “Teknik ekibimiz ve Saruhanlı Belediyesi'nin ilgilileri ile sahada bir takım denetimlerde bulunduk. Hafriyat atıklarının döküldüğü yerlerin tespitlerini yaptık. Şimdi, buraların temizliğini yapıyoruz. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların doğaya bırakılmasını engellemeyi hedefliyoruz. İlçede hafriyat depolama alanını faaliyete aldık. Hafriyat yönetim sistemini de sağlıklı bir şekilde kurduk. İnşallah, Saruhanlı ilçesinde hafriyat atıkları sorunu artık tarih olacak” diye konuştu.

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