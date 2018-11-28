Saruhanlı'da öğretmenler yemekte buluştu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 'Andımız' da okundu. Yemeğe katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan sendikanın Saruhanlı İlçe Temsilcisi Serdar Sevinç, "24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Biz öğretmenler olarak söz veriyoruz, 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızda akan asil kanda mevcut olduğunun bilincinde nesiller yetiştireceğiz. 'Ne mutlu Türküm diyene' derken vakur ve gururlu bir nesil yetiştirmenin hazzı ile varlığımızı Türk varlığına armağan edeceğiz. Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz, ruhları şad mekanları cennet olsun." dedi.

Sendikanın Manisa İl Başkanı Mustafa Atalay ise günün önem ve anlamına ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 2018 yılında emekli olan üyelere plaket verildi. Davete katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık'a sendikanın ilçe temsilcisi Serdar Sevinç tarafından çiçek takdiminde bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık ise Türk Eğitim Sen Saruhanlı Şube temsilcisi Serdar Sevinç'e ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Düzenlenen yemeğe Türk Eğitim Sen Manisa İl Başkanı Mustafa Atalay ve yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı ilçe koordinatörü Ali Aybars Özbilgin, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürüm Mehmet Işık ve şube müdürleri Manisa Türk Sağlık Sen İl Başkanı Ali Dağlıoğlu katıldı.