Saruhanlı'da ‘Prestij cadde' çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde prestij cadde çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da heyetiyle birlikte devam eden çalışmaları inceledi.

İl genelinde hayata geçirdiği prestij cadde projeleriyle vatandaşların beğenisini kazanan ve ilçelere 7/24 yaşayan alanlar kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde yeni prestij cadde projesinin çalışmalarına başladı. Cengiz Topel Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan Talatpaşa Caddesi'nde prestij cadde projesi dahilinde üstyapı düzenlemeleri yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte cadde üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyeleri Bayram Gür Demir ve Esat Haçin, Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Yılmaz Kurtuldu, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik de katıldı. İncelemeler esnasında mahalle halkının sorularını yanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, projenin Saruhanlı'ya hayırlı olmasını diledi.

‘Modern bir hizmet yapılıyor'

Prestij proje hakkında açıklamalarda bulunan Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cengiz Topel Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kurtuldu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezimiz Cengiz Topel Mahallesi'ndeki içme suyu boruları ve yağmur suları giderleri için altyapı çalışmaları büyük bir hızla başladı. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Şu an üstyapı çalışmalarına başlandı. Eski hali anlatılmaz durumdaydı, şu anda modern ve insanların hayat standartlarını yukarıya çekmek amacıyla yapılan bu hizmetin çok büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm mahallem adına kendilerine selamlarımı söylüyorum” diye konuştu.

Ulu: ‘Saruhanlı'ya ayrı bir önem, ayrı bir güzellik katılıyor'

MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, “Cengiz Başkanımız, 17 ilçenin her mahallesinde her köşesinde verdiği hizmetlerin devamı olarak Saruhanlı'mızda da en güzel hizmetleri vermeye devam ediyor. Her konuşmamda söylediğim gibi Cengiz Başkanımız, Saruhanlı'ya ayrı bir önem, ayrı bir güzellik verdiğinden dolayı halkımızın teveccühünü her zaman en üst düzeyde kazanmaya devam ediyor. Cengiz Başkanımıza Saruhanlımız adına çok çok teşekkür ediyor, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Meclis üyeleri teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, “Talatpaşa Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıldıktan sonra şu an üstyapı çalışması yapılıyor. Çelik hasırlar döşeniyor. Çelik hasırın üzerine beton yapıldıktan sonra parke taşı döşemesi yapılacak. Saruhanlı halkımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz” diye konuştu.

Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, “Gerçekten çalışma büyük. Ciddi bir yatırım var burada. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Esat Haçin ise, “Saruhanlı halkına verdiği hizmetlerden dolayı Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Cengiz Topel süper bir mahalle olacak

Çalışmalar hakkında görüşlerini aktaran Esnaf Kerim Yılmaz, “Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden dolayı şu anda çok memnun. Başkan Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemiz memnun. İnşallah bu çalışmaların devamı gelir. Diğer caddelerle beraber Cengiz Topel Mahallesi süper bir mahalle olacak. Saruhanlı'mız adına çok teşekkür ederim” dedi.

Topkaya çalışmaları anlattı

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde prestij cadde yapımlarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Saruhanlı ilçemizde de çalışmalarımızı başlattık. Saruhanlı ilçemizde MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 4 caddede altyapı çalışmaları yapıldı. Diğerlerinde çalışmalar devam ederken, Talatpaşa Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı. Biz de burada prestij cadde çalışmasına başladık. Arkasından Namık Kemal Caddesi, Atatürk Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde çalışmalarımız olacak. Öncelikle buradaki mevcut kaldırımların ve yol yapısının sökülmesiyle başladık. Bordür çalışmalarımızı devam ettirdik. Şu anda betonlama işlemine başladık. Ardından taş döşeme ve aydınlatma çalışmasıyla yeni görünümüne kavuşturmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.