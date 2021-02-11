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Saruhanlı'da sokak hayvanları için yeni beslenme üniteleri

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yeni beslenme üniteleri yerleştirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yeni beslenme üniteleri yerleştirildi.


Saruhanlı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin bir çok yerinde bulunan sokak hayvanları beslenme ünitelerini kontrol ederek, mama ve su miktarını artırdı. Ayrıca bazı mahallelere yeni beslenme üniteleri bırakıldı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsimini yaşadığımız şu dönemde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu;"Ekiplerimize gerekli talimatı verdik. 'Can dostlarımız' olarak nitelendirdiğimiz sokak hayvanlarını unutmadık. Sokaklardaki beslenme ünitelerimizin sayısını artırdık. Bu ünitelerin içine bıraktığımız mama ve su miktarını fazlalaştırdık. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz"

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