Saruhanlı'da su taşkınları mahalle yollarını kapattı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki gündür etkili olan ve halen devam eden sağanak yağışlar sonrası Gevenlik Sulama Göletinin su seviyesi yükseldi. Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.

Saruhanlı'da yoğun yağışların yol açtığı su taşkınlarına karşı Saruhanlı Kaymakamlığı, Saruhanlı Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sarıçam Mahallesindeki Gevenlik Sulama Göletinin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle, Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerine ulaşım sağlanan yol sular altında kalarak ulaşıma kapandı. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Sarıçam'a giderek bölgede incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla görüştü. Belediye ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yaralı, burada yaptığı açıklamada sel ve su baskınlarına karşı teyakkuz halinde olduklarını gelen ihbarlara anında müdahale ederek, vatandaşları mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını, mesai mefhumu gözetmeksizin, hava şartları normale dönünceye kadar teyakkuz halinde olmaya devam edeceklerini söyledi.