İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saruhanlı'da su taşkınları mahalle yollarını kapattı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki gündür etkili olan ve halen devam eden sağanak yağışlar sonrası Gevenlik Sulama Göletinin su seviyesi yükseldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki gündür etkili olan ve halen devam eden sağanak yağışlar sonrası Gevenlik Sulama Göletinin su seviyesi yükseldi. Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.


Saruhanlı'da yoğun yağışların yol açtığı su taşkınlarına karşı Saruhanlı Kaymakamlığı, Saruhanlı Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sarıçam Mahallesindeki Gevenlik Sulama Göletinin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle, Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerine ulaşım sağlanan yol sular altında kalarak ulaşıma kapandı. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Sarıçam'a giderek bölgede incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla görüştü. Belediye ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yaralı, burada yaptığı açıklamada sel ve su baskınlarına karşı teyakkuz halinde olduklarını gelen ihbarlara anında müdahale ederek, vatandaşları mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını, mesai mefhumu gözetmeksizin, hava şartları normale dönünceye kadar teyakkuz halinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.