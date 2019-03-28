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Saruhanlı'da tavuk tesisinde yangın

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir tavuk tesisinde yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir tavuk tesisinde yangın çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangın Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan bir tavuk çiftçiliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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