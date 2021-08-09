Saruhanlı'da toplu açılış töreni

Saruhanlı Belediyesi tarafından Gökçeköy mahallesinde inşa edilen Ay Yıldızlı Giriş Takı, Atatürk Heykeli ve Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir Meydanı mahallenin çehresini değiştirdi. Mahallede yapımı tamamlanan Ay Yıldızlı Tak, kurdele kesilerek hizmete açıldı. Daha sonra Başkan Bilgin, beraberindekilerle birlikte vatandaşları selamlayarak açılışı yapılacak meydana geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda adı mahalle meydanına verilen 2011 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaptığı sırada F-4 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan, Gökçeköy nüfusuna kayıtlı Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in özgeçmişi okundu.

Halk oyunları gösterisinin ardından Başkan Bilgin, şehidin annesi Gülsen Kandemir'e Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Nutuk hediye etti.

Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada Saruhanlı'nın 50 mahallesi için, Saruhanlı'da yaşayan 60 bin nüfus için çalıştıklarını belirterek, "Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana makam sevdalısı değil, hizmet sevdalısı olarak, milletin hizmetkarı olarak gayretle çalıştık. İyi ve kötü günde halkımızın yanında olduk. Önümüzdeki 2 buçuk yıllık süreçte ilçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle Saruhanlımızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Gökçeköy'de hayata geçirdikleri yatırımlar kapsamında Gökçeköy'e dev bir Atatürk heykeli inşa ettiklerini, meydanı yenileyip Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in adını verdiklerini, mahalle girişine Ay Yıldızlı Tak yaptıklarını, 3 parkın peyzajını gerçekleştirdiklerini, arazi yollarını ıslah ettiklerini ve halı saha tamiratının devam ettiğini belirten Bilgin, "Ancak Gökçeköy'e olan hizmet borcumuz bitmedi. Buradan iki müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte Gökçeköy'e Zeytin Alım Ofisi ve Kapalı Pazaryeri inşa edeceğiz. Mahalle girişindeki akaryakıt istasyonunun yanına zeytin alım ofisi, kapanan eski belediye binasının arkasındaki alana kapalı pazaryeri yapacağız. Gökçeköy'ün 25-30 yıldır almadığı hizmetleri yapmaktan mutluluk duymaktayım, gurur duymaktayım. Gökçeköy ne istiyorsa Zeki Başkan her zaman onların emrinde ve yanında olacaktır" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve Gökçeköy Muhtarı Zafer Deşek ise konuşmalarında başarılı çalışmalara imza atan Başkan Bilgin'e teşekkür ettiler.

Törendeki konuşmaların ardından Atatürk Heykeli ve Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir meydanı hizmete açıldı.

Açılışa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Bilgin'in Eşi Zehra Bilgin, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdal Peker, Şehit Serdar Kandemir'in annesi Gülsen Kandemir, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, Tariş Başkanı Hayri Sarıgöl, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Emin Kenez, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Kan, CHP Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Gökçeköy Muhtarı Zafer Deşek, Millet İttifakı Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.