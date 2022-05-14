Saruhanlı'da traktör devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sarısığırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle tarlasını süren Y.A. (64) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Y.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Y.A'nın cenazesi Saruhanlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.