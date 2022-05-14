İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Saruhanlı'da traktör devrildi: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sarısığırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle tarlasını süren Y.A. (64) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Y.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Y.A'nın cenazesi Saruhanlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.