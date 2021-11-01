Saruhanlı'da Tuğba Yurt rüzgarı esti

Pop müziğin sevilen sesi Tuğba Yurt, Saruhanlı Belediyesi tarafından “Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Gecede sahne alan şarkıcı Tuğba Yurt, konser alanını dolduran binlerce hayranına birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Danslarıyla da izleyenlerin beğenisini kazanan güzel şarkıcı, pop ve türkü tarzı eserlerden okudu.

Programda eşi Zehra Bilgin ile birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Zeki Bilgin, davetlerini kırmayıp Saruhanlı'ya gelerek ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşatan Tuğba Yurt'a teşekkür etti. Başkan Bilgin, sanatçıya çiçek ve yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti verdi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Saruhanlımız için çok güzel bir gece oldu. Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutladık. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutluyor, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

İlçedeki kapalı pazaryerinde düzenlenen konseri Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve ilçe halkı coşkuyla izledi.