Saruhanlı'daki cinayetin zanlısı yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz Perşembe akşamı husumetlisi olduğu şahsı pompalı tüfekle öldürdükten sonra otomobil ile kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz 27 Şubat tarihinde Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde, iddiaya göre, İ.A. (19) isimli şahıs, aralarında daha önce husumet bulunan Mintaz Kargın'ı (50) köy meydanındaki kahvehanenin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından 45 P 2935 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçan İ.A. jandarmanın geniş çaplı arama çalışmaları sonrası bugün Saruhanlı'ya bağlı Gökçeköy Mahallesi mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İ.A'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.