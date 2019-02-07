İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saruhanlı'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakının AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan’ı makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakının AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'ı makamında ağırladı.


Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan'a Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.