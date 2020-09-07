Saruhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

Saruhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü ilçedeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Programa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, protokol üyeleri ve diğer davetliler katıldı.

Tören, mülki idare amirliği, belediye başkanlığı ve mecliste grubu bulunan siyasi partiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin anıta çelenk sunması ile başladı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yedi Eylül tarihinin Saruhanlı için sıradan bir gün olmadığını belirten Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Yedi Eylül'ün Saruhanlı'nın özgürlüğüne kavuştuğu tarihi bir gün olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Bugün 7 Eylül, bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Saruhanlımızın gurur günüdür. Bugün Saruhanlımızın Bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 98 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse bu günde aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık."

Başkan Bilgin, "Bu duygularla bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Protokol üyeleri, buradaki programın ardından Saruhanlı ve Yılmaz mezarlıklarını ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.