Saruhanlı'nın en gözde meydanı yenilendi

Yenilenen meydan önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Saruhanlı'nın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda ilçenin en gözde meydanını günümüz şartlarına uygun olarak yenileyip daha modern ve kullanışlı bir hale getirdiklerini ifade eden Bilgin, "Saruhanlımızın adeta kalbi olarak bilinen meydanımızı yeniledik. Bu alan yıllar önce inşa edildi. Ancak yenilenmesi ve daha modern bir görünümüme kavuşması gerekiyordu. Bizlerde bu doğrultuda kollarımızı sıvayıp çalışmalara başladık. Alandaki çalışmalarda sona gelindi. Yakında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Alanda yapılan değişiklikler hakkında da bilgiler veren Bilgin, "Meydanda bay, bayan ve engellilerin de faydalanabileceği yeraltı tuvaleti inşa edildi. Atatürk heykelini daha uygun bir bölgeye taşıdık. 100 metrekare çocuk oyun alanı mevcut. 20 metrekare büfe ve kuru havuz sistemi kuruldu. Zemin kapmaları yenilendi. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Saruhanlımıza ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.