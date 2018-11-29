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Saruhanlı'nın Kurtuluş Mahallesine kültür ve taziye evi

Halkın huzur ve mutluluğu için çalışmalarını sürdüren Saruhanlı Belediyesi, hizmet halkasına bir yenisini daha ekleyerek ilçenin Kurtuluş mahallesine Kültür ve Taziye Evi inşa etti.


Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Kurtuluş mahallesini ziyaret ederek Kültür ve Taziye Evinde incelemelerde bulundu. Yaralı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin talebini yerine getirmenin mutluluğu içinde olduklarını kaydetti. Kurtuluş'ta ilçe stadyumunun karşısında ki Saruhanbey caminin yanında yer alan boş alana Kültür ve Taziye Evi inşa ettiklerini belirten Yaralı, “Saruhanlı Belediyesi olarak hiç durmuyor ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Kurtuluş mahallemizde Taziye evi çalışmamızı tamamladık. Daha önce ağaçlandırmasını yaptığımız ve otopark alanı olarak ayırdığımız Taziye evinin bahçesinde de düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız tamamlandı. Öte yandan bu mahalledeki camimizin tuvalet ihtiyacını karşıladık ve çevre düzenlemesini yaptık. Bu kapsamda bir bütün olarak düşünüldüğünde Kurtuluş mahallemizde talep edilen hizmetleri karşılamış olduk. Hayırlı olsun” dedi.


Başkan Yaralı, Kurtuluş mahallesinde Kapalı spor salonunun arkasındaki çamlık alanın içine yapılan kafeterya ve parkın da hizmete açıldığını kaydetti.

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