Saruhanlı'nın mahallelerinde durak çalışmaları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda vatandaşların yazın sıcaktan, kışın da hava şartlarının olumsuz etkilerinden korunmaları amacıyla 17 ilçede sürdürdüğü durak montaj çalışmaları Saruhanlı ilçesinde de tamamlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sac panel durak montajları, Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli, Adiloba, Bahadır, Beydere, Çakmaklı, Çaltepe, Dilek, Gözlet, Gümülceli, Halitpaşa, İshakçelebi, Kepenekli, Mütevelli, Paşaköy, Sarıçam ve Çamdibi mahallerinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Durak montaj çalışmalarının il genelinde devam ettiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemizce durak montaj çalışmaları, planlamalarımız dahilinde aralıksız devam edecek” dedi.