Saruhanlı'nın taşkın sorunu büyükşehir tarafından çözüldü

Saruhanlı ilçe merkezinde bulunan Hürriyet Caddesinde yağışlı havalarda meydana gelen su taşkınları, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlarla çözüme kavuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve değişen iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelen ani yağışlar yüzünden oluşan su baskınlarına kalıcı çözüm getirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Saruhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi içinde bulunan Gaziosmanpaşa ve Hürriyet Caddesi birleşiminde yer alan noktada yağışlı havalarda su taşkınları oluşuyordu. Araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen, bölgedeki esnafı da zor durumda bırakan su taşkın sorununu çözmek adına çalışmalarına başlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, taşkın yaşanan alanda, 650 metrelik yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi ve yağmur suyu ızgaralarını yeniledi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmanın neticesinde son günlerde etkili olan yağışlı havalarda herhangi bir su taşkını yaşanmadı. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından burada üstyapı çalışması da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik, Cumhuriyet mahalle muhtarı Halil Akar ve caddedeki esnaflarla bir araya geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da soruna kökten çözüm getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Halil Akar, “Mahallemiz içindeki Hürriyet Caddesinde yağışlı havalarda sıkıntı oluyordu. Bu sorun uzun süredir yaşanıyordu. Altyapı çalışması ile bu sıkıntının giderildiğini daha iyi anlamış olduk. Çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” derken, Esnaf Fatih Adıgüzel, “Bu bölgede esnafım. Yağışlı havalarda Hürriyet Caddesinin 4 yola ayrılan bölümünde büyük su birikintileri meydana geliyordu. Vatandaşlar da buradaki esnaflar da büyük sıkıntı yaşıyorduk. Mağazamın ilerideki şubesine müşterilerimi götüremiyordum. Birikme fazla oluyordu. Talepler üzerine burada altyapı çalışmaları yapıldı. Yol çalışmaları da yapılacak. Yağmurların yağması ile birlikte çalışmanın da ne denli önem arz ettiğini görmüş olduk. Sıkıntı yaşamadık. Üstyapı da yapıldığında burası daha güzel olacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emek veren tüm personellerine yapmış oldukları bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Artık su taşkınları yok"

Esnaf Abdülbaki Çoban, “Dükkanımız Hürriyet Caddesi üzerinde bulunuyor. Yağışlı havalarda burada su birikintisi meydana geliyordu. Malzemelerimiz de zarar görüyordu. Bölge için bu büyük bir sorundu. Yapılan yağmur suyu hattı çalışması ile son yağışlı havalarda hiçbir su birikintisi olmadı. Sıkıntı yaşamadık. Bu hizmetlerinden dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e bu konuyla yakından ilgilendiği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken, mahalle sakinlerinden Salih Bozkurt şunları söyledi: “Ben Cengiz Topel Mahallesi Hükümet Caddesinde oturuyorum. Şu an prestij caddesi olarak geçen yerde sürekli su taşkınları oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yaptığı bu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Artık su taşkınları yok”

MHP'li Saruhanlı Belediye Meclis Üyesi Esat Haçin, “Burada yapılmış çok büyük bir hizmet var. Gaziosmanpaşa ile Hürriyet Caddesinin birleşimi olan noktada yılların kanayan yarası su taşkınları sorunu vardı. Aşırı yağışlı havalarda adeta bir çay oluşuyordu burada. Yağmur suyu hattı çalışması yapıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuşarak teşekkür ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Süleyman Kahramanlar ise şunları söyledi: “Bu bölgede yaşanan su taşkınları 50 yıllık kanayan yara idi. İnsanlar burada yürüyemiyordu. Çok önemli bir cadde burası, adeta Saruhanlı'nın göbeği denilecek bir nokta. Bu soruna köklü bir çözüm üretilmesi noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Birkaç günden beri ciddi yağmurlar yağdı. Yapılan çalışmanın büyük önem arz ettiğini de görme fırsatı bulduk. Sorun kökten çözülmüş oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekiplerine yapılan bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.”