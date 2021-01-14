Saruhanlı'ya kapalı servis bekleme kabinleri yapılacak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, fabrika ve işletmelere gitmek için ilçenin belirli bölgelerinde servis araçlarını bekleyen işçi ve emekçilerin kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için Saruhanlı'ya kapalı ve ısıtmalı servis bekleme kabinleri kuracaklarını söyledi.

Saruhanlı Belediyesi tarafından fabrika ve işletmelere gitmek için ilçenin belirli bölgelerinde servis araçlarını bekleyen işçilerin kötü hava koşullarından etkilenmemeleri için kapalı ve ısıtmalı bekleme kabinleri yapılacak. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Cavit Yaralı ve Fen İşleri ekibi ile birlikte bu hizmetin hayata geçirileceği bölgeler için tespit çalışması yaptı.

Bilgin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçede her gün yüzlerce kişinin işe gitmek için yollarda servis araçlarını beklediğini kaydetti. İşçilerin kötü hava şartlarından etkilenmelerini önlemek için Saruhanlı'nın belirli bölgelerine kapalı ve ısıtmalı servis bekleme kabinleri kurmaya karar verdiklerini dile getiren Bilgin, yapacakları hizmetin Saruhanlı'ya hayırlı olmasını diledi.