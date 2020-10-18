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Saruhanlı'yı sel vurdu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, evlerde su baskınlarının yaşanmadığı sel sonrası ekipler teyakkuza geçti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, evlerde su baskınlarının yaşanmadığı sel sonrası ekipler teyakkuza geçti.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle dere yatağının taşmasın nedeniyle mahalledeki cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Mahallede bulunan evlerde bir sorun yaşanmadığı öğrenilirken yaşanan sel sonrası harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresine bağlı ekipler sel sularının temizlenmesi için çalışma başlattı.


Öte yandan korona virüs tedavisi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun" mesajı yayınladı. Başkan Bilgin, Bugün yağan yağmur sonrası sel felaketi yaşayan Büyükbelenli hemşehrilerimize geçmiş olsun. Saruhanlı Belediyesi ekiplerimiz selin verdiği zararı gidermek için çalışmalara başlamışlardır. En kısa zamanda hasar alan yerler tespit edilip gereken çalışmalar yapılacaktır" dedi.

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