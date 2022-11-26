Şase yapan tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kupasından alev alan demir yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu 4 Eylül İlçe Stadyumu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Adem Kılınçarslan idaresindeki 48 AIF 090 plakalı demir yüklü tır, şase yapmasının ardından bir anda kupa bölümünden yanmaya başladı. Tırı sağa çekerek tırdan atlayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tıra müdahale etti. Yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınan yangında tırın kupa bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.