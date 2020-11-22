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Şatırlar'a yeni içme suyu hattı döşeniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesinde bulunan 2 içme suyu deposu arasındaki hattı yeniledi.


Şatırlar Mahallesi'nde bulunan 2 içme suyu deposu arasındaki 300 metre uzunluğundaki hat, zamanla dere yatağı içerisinde kalmıştı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için, sık sık su kesintilerine neden olan ve oluşan sorunlarda müdahaleyi zorlaştıran hattı yeniledi.



Oluşabilecek arızalara müdahale kolaylaştı


Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu, çalışmalarından dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, “Kullandığımız hat artık eskimişti ve çok fazla arıza yapıyordu. Mahalle olarak sık sık su kesintileri yaşıyorduk. Konumu itibariyle de zor ulaşılan bir yerde olduğu için arkadaşlarımız kolaylıkla müdahale edemiyordu. Yeni döşenen hattımızla artık bu sorunlardan kurtulacağız” diye konuştu.

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