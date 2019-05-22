Savunma sanayine yön verecek işletmeler sertifikalarını aldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) ev sahipliğinde ‘Savunma sanayine yön verecek işletmelerin niteliklerinin geliştirilmesi projesi' kapsamında verilen eğitimlerin ardından 32 katılımcıya sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) ev sahipliğinde, Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle ‘Savunma sanayine yön verecek işletmelerin niteliklerinin geliştirilmesi projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında katılımcı firmalara verilen eğitimlerin sonunda 32 katılımcıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Teknokent Savunma Sanayisi Danışmanı Gül Kamoy, Manisa Savunma Sanayi Kümesi (MASTEK) Teknik Koordinatörü Kadir Çıtak, MCBÜ Dr. Öğr. Üyesi Faruk Durmaz, TOBB Manisa İl Oda/Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekteri Filiz Kavaklı'nın katılımları ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent koşmaz Hizmet Binası'nda sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika töreni öncesinde Savunma Sanayi'nin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “Savunma Sanayi konusu ülkemiz açısından çok önemli bir konu. Yani bir Alman, bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Rus bunu kendi ülkelerinde yapabiliyorsa bizim yapamama noktasında ne eksiğimiz var? Bizim birçok imkanımız var. Üniversitemiz sağ olsunlar hocalarımızın desteği ile birlikte her zaman firmalarımızın yanında. Bu vesile ile kendilerini burada çok teşekkür ediyorum. Zafer Kalkınma Ajansımız destek noktasında her zaman yanımızda. Birçok kurum bize imkanlar sunuyor. Ama şunu net bir şekilde ifade edeyim biz gerektiği noktada değiliz. O zaman diyeceğiz ki, biz kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Hep birlikte hareket etmeliyiz.Burada sizler gibi sanayiye gönül vermiş, üretimi destekleyen paydaşlarımız arkadaşlarımız olduğu yerde bizim 3-5 basamak daha yukarı çıkmamamız için bir neden yok. Bunu biz Manisa'da yapabiliriz. Ben bu birlikteliğin Manisa'da olduğuna inanıyorum. Ben değil biz deyip yola çıkarsak daha mükemmeliyetçi olur. Biz firmalarımıza güveniyoruz. Bizim firmalarımız en iyilerini yaparlar. Şimdi ASELSAN durduk yerde niye Manisa'ya gelsin? Birleri geliyorsa, birileri buna vesile oluyorsa biz de onların oluşturduğu bu sinerjiyi iyi bir şekilde yoğurup seviyeyi daha yukarıya yükseltmeliyiz. Ben bu duygu ve düşüncelerim ile sertifika törenimize katılan herkese hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saat süren programın sonunda katılımcı firmalara sertifikaları takdim edildi.