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Sazlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök kenevir bitkisi drone ile tespit edildikten sonra jandarma tarafından sökülerek imha edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilmiş 167 kök kenevir bitkisi drone ile tespit edildikten sonra jandarma tarafından sökülerek imha edildi.


Manisa'nın Salihli ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri Karapınar Mahallesi Kuruçay mevkiinde drone ile alan taraması gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sazlık alan içerisinde boyları bir buçuk ile 2 metre arasında değişen 167 kök kenevir bitkisi tespit edildi.


Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda numune alınmasının ardından 167 kök kenevir bitkisi imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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