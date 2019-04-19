Sebze fidanına akın

Sarıgöl Fide pazarına seralarda yetiştirilen ve binlercesi getirilen çeşitli sebze fidanına ilgi oldukça yoğun oldu. Çiftçiler, bağ ve bahçelerine dikeceği sebze fidanlarından demet demet almaya başladı.

Fidan satışlarında patlama olduğunu ifade eden sebze fidanı satıcısı Ramazan Bayram, "Sebze fidanlarının dikim zamanı şimdi. Bu nedenle çiftçiler yazın ve kışlık olarak hazırlayacağı sebzeler için bol miktarda fide satın alıyorlar. Çok sayıda demetler halinde tüplü fidanlar alıyorlar." dedi.

Sebze fide satıcısı Ramazan Bayram, domates, patlıcan, biberlerin demetlerininin her birinde 19 adet çıktığını 2,5-3 TL'den satıldığını, patlıcan fidesinin tanesinin 1 TL, tüplü salatalıkların tanesinin 2 TL, Domates tüplünün 1,5 TL, kavunun 1 TL, sırık domates tüplünün 2 TL, acur fidanın tanesinin 1 TL'den satıldığını söyledi.