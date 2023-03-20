Seçmen listeleri askıya çıktı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım devam ederken, YSK'nın kararları doğrultusunda 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen listeleri, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

Manisa genelinde de seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. İl genelindeki 1088 mahalle muhtarı İlçe Seçim Kurullarından seçmen listelerini alarak, muhtarlık binalarında listeleri astı. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Muhtarlara seçim bilgilendirilmesi

Manisa İl Seçim Kurulu ve Yunusemre İlçe Seçim Müdürü Faruk Kanber, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri çerçevesinde Yunusemre ilçesinde bulunan 87 mahalle muhtarını bilgilendirdi. Kanber, muhtarlarla yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verirken seçmen listeleri de 20 Mart Pazartesi günü itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen listeleri 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'da askıdan indirilecek.

Manisa İl Seçim Kurulu ve Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Müdürü Faruk Kanber, “14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerle ilgili muhtarlarımızı bilgilendiriyoruz. Seçmen listeleri 20 Mart itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıktı. 14 gün askıda kaldıktan sonra 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Askıdan inen evrakları muhtarlarımız bize 3 Nisan'da teslim edecek. Askı listelere soyisim baş harflerine göre hazırlandı. Muhtarlarımız seçim boyunca hafta sonu da dahil görevli olacak. Askı yerleri kesinlikle değiştirilmemelidir. Seçmen listesine ismi olmayanlar Yunusemre İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek oradan belgesini alıp Yunusemre İlçe Seçim Kurulu'na getirmesi gerekiyor. Biz onu karara işliyoruz. Oy kullanabilecek hale, seçmen haline getiriyoruz. Muhtarlarımızın sandık yerlerini iyi incelemelerini istiyoruz. Okul müdürleriyle görüşsünler. Sandık alana, kaç tane sandık var, zemin kata kaçta tane sandık konulabilir. Çünkü zemin katta yaşlılarımızın orada oy kullanmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın kendilerine en yakın okullarda oy kullanmalarına yardımcı olacağız. Seyyar sandıkla ilgili mutlaka doktor raporu olmalı. Yatağa bağımlıdır ibaresi mutlaka olmalıdır. Bu rapor bize mutlaka bildirilmelidir. Cezaevinden çıkanlar mutlaka cezaevinden, savcılığından belge almalıdır. Askerden terhis olanlar askerlik şubesinden belge alıp bize gelmesi gerekiyor. Bu seyyar sandık köylerde yok. Sadece şehir merkezinde olacak. Eskiden belde, köy olanlarda olmayacak. Örneğin Muradiye'de seyyar sandık olmayacak. Bunun için belge almak için uğraşmayalım” dedi.

Öte yandan, seçimde 14 Mayıs 2005 ve öncesi doğumluların oy kullanabileceği ve Manisa genelindeki resmi seçmen sayısının ve sandık sayısının nisan ayının ikinci haftasında açıklanacağı bildirildi.