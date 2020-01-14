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Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Mektebim Kolejinin Türkiye geneli tüm kampüslerde eş zamanlı olarak hayata geçirdiği 6.

Secret Minds (Gizli Akıllar) Matematik Yarışmasının 2. turunda derece alan öğrenciler başarı belgesiyle ödüllendirildi.


Mektebim Koleji'nin Türkiye geneli tüm kampüslerde eş zamanlı olarak hayata geçirdiği ve matematikçilerin Çin İmparatoru Tao Zing ile ters düşmesinden sonra Zing'in matematikçilere sorduğu bir sorudan yola çıkarak düzenlediği 6. Secret Minds Matematik Yarışmasının 2. turu sona erdi. Akademik yeterlilikle beraber, kendini iyi ifade edebilen, olay örgüsünü analiz edebilen ve anladığını anlatabilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla Mektebim ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen, matematik yeteneklerini keşfetmelerini hedefleyen 6. Secret Minds Matematik Yarışması'nda 1. ve 2. tur sınavı sonucunda dereceler belirlendi. Okulun Manisa Kampüsünde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kampüs Müdürü Mehmet Kanca öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Birim müdürlerinin de katıldığı törende konuşan Kanca, yarışmanın Türkiye geneli finalinin 12 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

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