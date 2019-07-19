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ŞEGEM, geleceğin satranç ustalarını yetiştiriyor

Şehzadeler Belediyesi’nin yaz dönemi kursları kapsamında düzenlediği ve 7-18 yaş grubundakilere hitap eden Zeka Oyunları Kursu, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) başladı.

Şehzadeler Belediyesi'nin yaz dönemi kursları kapsamında düzenlediği ve 7-18 yaş grubundakilere hitap eden Zeka Oyunları Kursu, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) başladı. Çocukların problem çözme ve diğer yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmanın amaçlandığı kurstan 40 öğrenci yararlanıyor.


Şehzadeler Belediyesi, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler çocuklar için açtığı kurslara bir yenisini ekledi. Haftada üç gün verilen (Pazartesi- Çarşamba- Cuma) Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi Zeka Oyunları Kursu başladı. 14.00- 17.00 saatleri arasında, iki grup halinde verilen kursta, kursiyerler eğitmenleri Ebru Karabıyık eşliğinde satranç öğreniyor. 7-18 yaş grubundakilere hitap eden kurstan toplam 40 öğrenci yararlanıyor. Satranç kursundan yararlanan kursiyerlerden Bora Parlak, satranç ile bu kursta tanıştığını ve çok sevdiğini dile getirerek, ileride usta bir satranç oyuncusu olmak istediğini söyledi. Satranç eğitimleri sayesinde; çocukların hızlı düşünme ve doğru karar verebilme gibi zihin jimnastiği yapması, bu sayede de yaşamlarında da doğru kararlar vermesi amaçlanıyor.

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