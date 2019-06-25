ŞEGEM'de LGS kursu başlıyor

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (ŞEGEM) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı, LGS (Liseye Geçiş Sınavı) Hazırlık Kursu için ön kayıt başvuruları başladı.

'Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır' ilkesiyle ilçede yaşayan öğrencilere çeşitli kurslar düzenleyerek destek olan Şehzadeler Belediyesi, kurslarına yenisini ekliyor. Şehzadeler'de yaşayan çocukların sınavlarda başarılı olmaları için uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (ŞEGEM) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında vereceği LGS Hazırlık Kursu için ön kayıt başvuruları başladı. Başvuruların 22 Temmuz'da son bulacağı kurslar için, 25 Temmuz'da seviye belirleme sınavı gerçekleştirilecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini hatırlatarak, “Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız liselere hazırlık sınavlarımızı bu yıl da uzman öğretmen kadromuz ile devam ettirerek öğrencilerimiz başarılı bir şekilde lise sınavlarına hazırlanmasını sağlayacağız. Liselere Giriş Sınavına katılarak büyük başarı elde etmiş olan tüm öğrenci kardeşlerimize lise hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.