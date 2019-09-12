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ŞEGEM'de LGS maratonu başladı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) 8.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS (Liselere Geçiş Sınavı) Hazırlık Kursu başladı.


Şehzadeler Belediyesi'nin eğitime destek kapsamında 8. sınıf öğrencileri için hayata geçirdiği LGS Hazırlık Kursu, ŞEGEM'de başladı. Mayıs ayına kadar sürecek kurslar kapsamında 174 öğrenci iki grup halinde Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve İnkılap derslerinde eğitimler alacak. Eğitimlerine iyi bir lisede devam etmek isteyen öğrenciler, girecekleri zorlu sınava uzman eğitimci kadrosuyla ŞEGEM'de hazırlanarak, zorlu maratonu en ön sıralarda bitirmek için ter dökecek. Öğrencilere kurs süresinde yaralanacakları her ders için konu anlatımlı ve soru bankasından oluşan iki ayrı kaynak kitaptan oluşan ders kitapları da yetkililerce dağıtıldı. Zorlu sınava bu kaynak kitaplarla hazırlanacak olan öğrenciler iyi bir lisenin kapısını aralamak için eğitim öğretim yılı sonunda LGS'ye girecek.

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