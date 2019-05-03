ŞEGEM'in ücretsiz yaz kursu kayıtları başlıyor

ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlediği yaz kurslarının kayıt başvuruları, 6 Mayıs'ta başlayacak.

Şehzadeler Belediyesi'nin eğitime verdiği desteklere bir yenisi daha eklendi. ŞEGEM, eğitimini iyi bir lisede sürdürmek isteyen öğrenciler için yaz kursları açıyor. 6. ve 7. sınıfa geçen öğrenciler için açılacak ücretsiz kurslarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde eğitimler verilecek. Yaz kursları kayıt başvuruları 6 Mayıs'ta başlayacak ve 31 Mayıs'a kadar sürecek. Eğitimler ise 17 Haziran'da başlayacak. Şehzadelerin eğitim kalitesinin yükselmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri, kesintisiz olarak imkanlarımızın da üstünde eğitim öğretime destek verdik. Biz en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Bu bağlamda da yaklaşık 3 tane sıfırdan okul yapabilecek bir bütçeyi, 67 tane mahallemizdeki okullarımızın çevre düzenlemesi ve fiziki imkânlarının iyileştirilmesi için harcadık. Eğitim öğretim kalitesinin arttırılması için çeşitli eğitim faaliyetlerine katkıda bulunarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerimize hem destek eğitimleri hem de sınavlara hazırlık kursları verdi. Şimdi de eğitimlerini iyi bir lisede sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için ücretsiz yaz kursları düzenliyoruz. 6. ve 7. sınıfa geçen öğrencilerimizi bu kurslardan yararlanmaya bekliyoruz” dedi.