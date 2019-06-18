ŞEGEM'in üst sınıfa hazırlık kursu büyük ilgi gördü

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) 6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen Üst Sınıfa Hazırlık ve Hızlandırma Yaz Kursu, seviye tespit sınavı ile başladı. Kurs, öğrencilerden büyük ilgi görürken; seviye tespit sınavına 224 öğrenci katıldı.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde her yaz yapılan Üst Sınıfa Hazırlık ve Hızlandırılmış Yaz Kursu bu yıl da başladı. 17 Haziran- 9 Ağustos tarihlerinde verilecek kursta, 6 ve 7. sınıf öğrencileri fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler görecek. Kurs, 17 Haziran Pazartesi seviye tespit sınavı ile başlarken, pazartesi ve salı günü, sabah ve öğle, 4 oturum şeklinde yapılan sınava 224 öğrenci başvurdu. Şehzadeler'in eğitim kalitesinin yükselmesi için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri, kesintisiz olarak imkanlarımızın da üstünde eğitim öğretime destek verdik. Biz en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Bu bağlamda da yaklaşık 3 tane sıfırdan okul yapabilecek bir bütçeyi, okullarımızın çevre düzenlemesi ve fiziki imkanlarının iyileştirilmesi için harcadık. Eğitim öğretim kalitesinin arttırılması için çeşitli eğitim faaliyetlerine katkıda bulunarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi de öğrencilerimize hem destek eğitimleri hem de sınavlara hazırlık kursları verdi. Şimdi de eğitimlerini iyi bir lisede sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için ücretsiz yaz kursları düzenliyoruz. 6. ve 7. sınıfa geçen öğrencilerimiz bu kurslardan yararlanacak. 17 Haziran- 9 Ağustos tarihlerinde verilecek kursta 6 ve 7. sınıfa giden öğrenci kardeşlerimiz fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler görecek” dedi.