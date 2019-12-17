Şehidin adı okul gazetesinde de yaşayacak

Turgutlu'da Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından çıkarılan okul gazetesine, okula da adını veren şehidin ismi verildi. Okul Yönetimi tarafından, şehidin annesi ve babası ziyaret edilerek ‘Anıl' isimli gazetenin ilk sayısı hediye edildi.

10 Kasım 2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in adını taşıyan Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çıkarılan gazeteye de şehidin ‘Anıl' ismi verildi. Okulun Edebiyat Öğretmeni Fahrettin Bakış'ın tavsiyesi üzerine şehidin adının verildiği gazetenin ilk sayısı, Şehit Anıl Barış Çetin'in babası emekli öğretmen Abdullah Çetin ve eşi Nevin Çetin ziyaret edilerek hediye edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cüneyt Aybey, “Bu toprakların selameti için toprağa düşen Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in adını taşıyan bir okulda müdürlük yapmak benim için kıvanç kaynağı. Şimdi de okul olarak çıkardığımız gazetemize şehidimizin ‘Anıl' ismini verdik. Gazetemizin çıkmasında emeği geçen başta okulumuz Edebiyat Öğretmeni Fahrettin Bakış olmak üzere tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.