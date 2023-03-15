Şehidin fotoğraf sergisi adının verildiği okulda açıldı

12-18 Mart Şehitler Haftası dolayısıyla Yunusemre ilçesinin Barbaros Mahallesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunda okula ismi verilen Şehit Mehmet Savunmaz'a ait fotoğraflar sergilendi.

Okula ismi verilen şehit Mehmet Savunmaz'ın fotoğraf albümünden oluşan ve duygusal anların yaşandığı sergiye Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğ General Zafer Tombul, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Yıldız, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Derneği Başkanı Siyami Alak, şehidin kardeşi Kazım Savunmaz, şehidin ablası Göher Savunmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, okul öğretmenleri ve öğrencileri, sağlık müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin kardeşi Kazım Savunmaz, "Şehitler Haftası münasebetiyle vatanımız için şehit olan tüm evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sergimize katılanlara minnettarım. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe duygularını şöyle ifade etti: "Okulumuza ismini veren Şehit Mehmet Savunmaz'ı şehadetinin 31. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Bu vesile aziz şehidimizin hatıralarını rahmetle andık. Vatanımızın her bir karışı için gözlerini kırpmadan canlarını fedan eden aziz şehidimize ve silah arkadaşlarına yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Özgür Yıldız ise, "Okulumuza ismi verilen Şehit Mehmet Savunmaz fotoğraf sergisinde bulunmaktan dolayı ve şehidimizi tanımaktan kıvanç duydum. Cennet vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum" diye konuştu.