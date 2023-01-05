Şehidin ismi mahallesinde yapılan ilkokula verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 20 Ocak 2016 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen EYP'li saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin'in ismi, Turgutlu ilçesi Turgutlar Mahallesi'nde yeni yapılan okula verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şehit Ali Şahin'in ismi ailesinin yaşadığı mahallede yeni yaptırılan bir ilkokula verildi. Depreme dayanıksız olduğu için 2020 yılında Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yıkılması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Turgutlar Mahallesi'nde yaptırılan yeni ilkokula Şehit Ali Şahin adı verildi.

Okula Şehit Ali Şahin'in adının verilmesi şehit ailesi başta olmak üzere, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Turgutlu ilçesindeki okula ziyarette bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, “Şehidimiz Ali Şahin'in isminin okula verilmesiyle alakalı okulumuzda incelemelerde bulunduk. İlgilerinden dolayı başta Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez'e ve Turgutlu Samiye Nuri Sevil İlkokulu Müdürü Ergün Karabacak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.