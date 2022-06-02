Şehidin ismi okul kütüphanesinde yaşatılacak

Manisa'nın Gördes ilçesinde 26 Ocak 1994 tarihinde Ankara Güvercinlik Özel Kuvvetler komutanlığında şehit olan Piyade Komando Er Selami Sezer'in adı, Güneşli Anadolu Lisesinde açılışı gerçekleştirilen okul kütüphanesine verildi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde bulunan Güneşli Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Şehit Komando Er Selami Sezer Şehit Kütüphanesi'nin açılışına şehidin yakınları, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gördes Anadolu Lisesi Müdürü Bünyemin Orhan ve Güneşli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Şehit Piyade Komando Selami Sezer, Kütüphanesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Gördes'in gurur kaynaklarından biri olan Şehit Piyade Komando Selami Sezer, adını burada yaşatmış olacağız. Bu ilk değil, bundan önce de şehitlerimizin isimlerini vermiş olduğumuz kütüphanelerimiz oldu. Öğrencilerimizden istediğimiz, uğruna şehit olunan bu vatanı daha iyi koruyup, daha iyi geliştirmeleri. Mutlaka onlara layık olacak bir nesil olarak çalışmamız ve gayret etmemiz gerekiyor. Onların uğruna can verdiği bu vatan, bayrak için aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz gerekiyor. Buranın varlığı kadar kullanılması da önemli. Kütüphane elbette çok güzel ama orayı daha da güzelleştirecek olan öğrencilerimiz olacak. Buradan ne kadar istifade eder, yararlanırlarsa şehidimiz o kadar mutlu, huzurlu olacak. Eğer burayı terk eder, boş bırakırsanız o da şehidimizi üzecek bir hadise olacak. Biz inanıyoruz ki gençlerimiz, öğrencilerimiz şehidimizin ruhunu rahat ettirecekler. Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah bu faaliyetler bizdeki şehitlik duygusunun yaşamasına, gelecek nesillere aktarılmasına birer fırsat olacak” diye konuştu.

Açılıştan sonra şehidin Annesi Saadet Sezer'e Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Kütüphanenin yapımına katkı sağlayanlara da protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edilmesinden sonra tören sona erdi.