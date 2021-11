Şehir Tiyatrosu ‘Gırgıriye'ye davet ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, pandemi kısıtlamasının ardından açtığı perdesinde ‘Gırgıriye' adlı komedi oyunuyla Manisalılarla buluşuyor.

Sahnelediği birbirinden güzel oyunlarla her sezon on binlerce seyirciyi ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda ‘Gırgıriye' adlı komedi oyunuyla seyirciyle buluşuyor. Müjdat Gezen'in yazdığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün düzenleyip yönettiği müzikli, danslı, 2 perdelik oyuna, Manisalı tiyatro severler büyük ilgi gösteriyor. Oyunun her hafta Cuma günleri saat 20.00'de sahnelendiğini belirten Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, “Oyunumuz 12 yaş üzeridir. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 18 yaş altına HES kodu bakılması yeterlidir. 18 yaş ve üzeri için Aşı Kartı (çift doz aşılı) veya oyundan 48 saat öncesinden yapılmış negatif sonuçlu PCR Testinin seyircimizin yanında bulunması gerekmektedir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Pandemi sürecinde tiyatromuz ile seyircimiz arasında bir özlem oluşmuştu. Bu özlemi ‘Gırgıriye' adlı komedi oyunuyla dindirmeye başladık. Her hafta Cuma günü sahnelenen oyunumuzun biletlerinin dağıtımına her hafta Çarşamba günü itibariyle başlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi oyunumuzu izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Sulukule'de geçen hikayede, aslında birbirlerine aşık olan Emin ve Sabahat, yıllar önce tam evlenecekken, Sabahat'in Emin'i başka kadınla görüp inat için başka adamla evlenmesi sonucu ortaya iki düşman aile çıkmıştır. İki düşman ailenin çocukları ise birbirlerini sevmektedir fakat sırf bu düşmanlıktan ötürü kavuşamamaktadırlar. Oyunda bu iki ailenin yaşadığı eğlenceli olaylar anlatılmaktadır.