Şehit Abdulkadir Çelik'in adı kütüphanede yaşayacak

Mardin'e bağlı Dargeçit ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Abdulkadir Çelik adına Gördes Anadolu Lisesi bünyesinde kütüphane oluşturuldu.

Gördesli şehit Astsubay Abdulkadir Çelik'in adı Gördes Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törendeki konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümünü kutlayarak başlayan Vali Ahmet Deniz, “Başta Gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada varlımızı devam ettirebilmek için daha çok okuyup daha çok çalışıp kendimizi geliştirmek zorundayız. 1000 yıldır bu coğrafyada senaryolar yazılıyor. Buna rağmen ülkemiz bu coğrafyanın en büyük devleti. Bu sebeple şehit ve gazilerimize minnettarız. Biz de usanmadan bıkmadan çalışacağız. Dünya var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti var olacak, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe de şehit ve gazilerimizin ismi yaşayacak” diye konuştu.

Okuldaki kütüphaneye şehit Abdulkadir Çelik'in isminin verilmesinin çok anlamlı olduğunu da söyleyen Vali Deniz, “Daha çok kitap okuyarak kendimizi geliştirmeliyiz. Normalde 2 kitap okuyorsak bunu 4'e çıkarmalıyız” dedi.

Konuşmanın ardından Vali deniz ve şehit ailesi eşliğinde kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Beraberindeki heyet ile kütüphaneyi inceleyen Vali Deniz, emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış sonrasında okul bahçesinde öğrencilerle de sohbet eden Vali deniz öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kütüphanenin açılışı Manisa Valisi Ahmet Deniz, İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehit eşi Keziban Çelik, çocukları Efe Çelik, Zeynep Çelik, şehidin anne ve babası Fatma Çelik, Hamit Çelik, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkan Yardımcısı Refiye Tanık, şehit aileleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.