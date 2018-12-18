Şehit abisinden teşekkür

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Dedetaşı Mahallesindeki parka meclis kararı ile Şehit Metin Uygun'un ismi verilmesinin ardından, şehidin abisi Mehmet Uygun Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

1994 yılında Şırnak/Uludere'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Metin Uygun'un abisi Mehmet Uygun, kardeşinin isminin parka verilmesinin ardından Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Şehit abisi Uygun, Dedetaşı Mahallesinde evlerinin önünde bulunan parka, Salihli Belediye Meclisi'nde alınan kararla kardeşi Şehit Metin Uygun Parkı ismi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Başkanımıza ve değerli meclis üyelerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şehit Metin Uygun'un ağabeyi Mehmet Uygun ile ailesine teşekkür ederek, "Ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan kendi canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu bayrak ve bu vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.