Şehit Ali Şahin'in ismi Turgutlu'da ölümsüzleşti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri karar bağlanırken Kurtuluş Mahallesi'nde Turgutlu Belediye tarafından yapımı tamamlanan yeni parka Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin'in ismi verilerek ahde vefa örneği sergilendi.

Turgutlu Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısı öncesi Başkan Şirin meclis üyelerinin yeni yılını tebrik etti. Gündem maddeleri öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bizler de engelli evlatlarımızın, engelli kardeşlerimizin, büyüklerimizin yaşam mücadelesine çok daha dikkat çekebileceğimiz bir gün olan 3 Aralık'ta onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Ben bir kez daha varlıklarıyla yaşamımızı zenginleştiren engelli vatandaşlarımızı can-ı gönülden kutluyorum. Çok daha engelsiz yarınlarda yine bir arada olmayı diliyorum. 5 Aralık Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 84'üncü yıldönümü kutlayacağız. 1934 tarihinde alınan bir kararla kadınlara siyasal hayata müdahil olma ve yönlendirme hakkı kazandıran bu tarihi ve demokratik kararın ülkemiz için, siyasetimiz için, özellikle kadınlarımız için anlamı çok derindir. Dönemin sosyal ve siyasal iklimini göz önüne aldığımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde alınan kararın reform niteliğinde ve çığır açan bir stratejik hamle olduğunu söyleyebiliriz. Arkasından 3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan Belediye Kanunu ile birlikte, mahalli idarelerde katılım ve temsil konusunda kadınlarımız değerli imkanlara kavuşmuşlardır. Bu vesileyle meclis üyesi kadın arkadaşlarımız nezdinde tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkı elde edişinin 84'üncü yıldönümünü kutluyorum. Değerli Hanımefendilerimize en iyi dileklerimi sunarak, her şeyin en güzeline layık olduklarını bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Yılın son meclis toplantısı dolayısıyla meclis üyeleri nezdinde Turgutlu halkının yeni yılını kutlayan Başkan Şirin, “2018 yılının son meclis toplantısı vesilesiyle yıl içerisinde önemli kararlara birlikte imza attığımız siz değerli meclis üyelerimize Turgutlu halkımız adına teşekkür ediyorum. Bizler 2019 yılında da aynı heyecan ve hizmet aşkıyla çalışmaya devam edecek, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının başta Yüce Türk Milleti'ne Manisa'ya ve Turgutlumuza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor; bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında vatan savunmasında nöbet tutan Mehmetçiklerimiz'e Yüce Allah'tan güç-kuvvet diliyorum. Tüm hemşerilerime sevdikleriyle, aileleriyle, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Meclisten bir ahde vefa daha

Gündem maddeleri gereğince 2018 Kasım Ayı Meclis toplantı tutanağı ve meclis kararları ile Belediye Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Mülkiyeti Belediyeye ait 5 taşınmazın ihale satış yetkisinin Belediye Encümeni'ne verilmesi hususunun görüşülmesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. Turgutlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir parka Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin'in isminin verilmesi görüşüldü. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Şirin, “Şehit Ailemizin bizlerden böyle bir talebi oldu. Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkımıza Şehit Uzman Çavuş Ali Şahin ismini vermek istiyoruz. 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev yaparken PKK'lı hainlerin saldırısı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Jandarma Uzman Çavuşumuz Ali Şahin'in ismini ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bu vesileyle Aziz Şehidimiz'i rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Karar oy birliği ile kabul edilerek mecliste bir ahde vefa örneği sergilendi. Aralık ayı meclisi oturumunu sonlandıran Belediye Başkanı Turgay Şirin alınan kararlarda emeği geçen meclis üyelerine teşekkür etti.