Şehit annesini duygulandıran anma

Manisa'da isminin verildiği okulda şehadetinin 28. yılında Şehit Piyade Komando Mehmet Savunmaz dualarla anıldı. Törende şehit annesi Hürü Savunmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın verdiği çiçeği öperek alırken duygusal anlar yaşadı.

1 Şubat 1992 tarihinde Şırnak Gömeç köyünde operasyon dönüşünde şehit olan piyade komando Mehmet Savunmaz'ın isminin verildiği Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunda şehidin 28. şehadet yılı dualarla anıldı.

Okulda düzenlenen törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Şube Müdürü Üçler Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Tokmak, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Yetimleri Dernek Başkanı Ümit Taydaş, Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, okul öğretmenleri, gaziler, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende başta şehit Mehmet Savunmaz olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Şehit ailesi tarafından lokma hayrının da yapıldığı törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara şehit annesi 92 yaşındaki Hürü Savunmaz'a çiçek takdim etti. Çiçeği öpüp koklayarak alan Hürü Savunmaz duygusal anlar yaşadı.

Şehidin kardeşi Kazım Savunmaz, “Şehit Mehmet Savunmaz'ın şehadetinin 28. yılında isminin verildiği Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunda bir anma programı yaptık. Onurluyuz, gururluyuz, ayriyeten mutluyuz ismini unutturmadığımız için, unutturmayacağız da, yaşatacağız. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Bütün gazilerimizden de hayatlarını kaybedenlerin mekanları cennet olsun, toprakları bol olsun. Devletimiz var olsun, milletimiz huzurlu olsun. Allah bizleri terör belasından kurtarsın. Devletimiz var olsun, şehitler ölmez, vatan bölünmez” dedi.

Şehidin kardeşi Kazım Savunmaz ayrıca böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için katılım gösteren herkese ve okulda kendilerini ağırlayan Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe'ye ve onun nezdinde tüm personele teşekkür etti.