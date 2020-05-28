İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Fatih Durhan'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' takdim edildi

Kuzey Irak’ın Hakurk Bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan’ın şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.

Kuzey Irak'ın Hakurk Bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.


Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa 1. Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı Piyade Alb. Sebehattin Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Amiri Umut Er ve İlçe Müftü V. Mustafa Yavaş'ın katılımı ile Şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın Şehadet Belgesi İmam olan babası Halil Durhan'a teslim edilerek, başsağlığı dilendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.