Şehit Fatih Durhan'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' takdim edildi

Kuzey Irak'ın Hakurk Bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa 1. Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı Piyade Alb. Sebehattin Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Amiri Umut Er ve İlçe Müftü V. Mustafa Yavaş'ın katılımı ile Şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın Şehadet Belgesi İmam olan babası Halil Durhan'a teslim edilerek, başsağlığı dilendi.