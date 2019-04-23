Şehit kızı temsili Belediye Başkanı oldu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını şehit kızı Sude Nur Kıral'a bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, belediye başkanlığı makamını Akhisarlı Şehit Fevzi Kıral'ın kızı Sude Nur Kıral'a bırakan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çocuklarımıza sevginin, barışın ve huzurun hakim olduğu güzel bir gelecek diliyorum" dedi. Buluşmada Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve Akhisar Belediyesi daire müdürleri de hazır bulunarak genç başkanın direktiflerini dinledi.

Başkan Besim Dutlulu, 1 günlüğüne Akhisar Belediye Başkanı olan Sude Nur Kıral'a gerekli birimlere talimatlarının neler olduğunu sordu. Sude Nur Kıral, "Egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümünde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm çocukların barış, huzur ve kardeşlik ortamında yetişmesini diliyorum” dedi.

İlk talimatı spor merkezi oldu

İlk talimatlarını veren şehit kızı Sude Nur Kıral, “Akhisar'a bir tane spor merkezi yapılmasını istiyorum. Zihinsel veya fiziksel engelli çocuklara bir tane yaz okulu açılabilir” diyerek Akhisar'a bir de bilim merkezi açılması konusunda talimat verdi.

Başkan Besim Dutlulu, yaptığı konuşmasında, "Çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir ortamda yetişebilmeleri için, Akhisar Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza güveniyorum. Milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını feda eden şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Çocuklarımıza sevginin, barışın ve huzurun hakim olduğu güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Dutlulu sözlerine şöyle devam etti: “İnşallah ileride çok daha güzel yerlere gelmek nasip olsun. İnşallah biz de elimizden geldiğince Akhisar'daki devlet yetkilileri hepsi burada ve her zaman da sizin ve ailenizin arkasındayız. Sizler bizlere emanetsiniz, o konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuk olman ve kız olman bizim için çok daha önemli ileri de inşallah kadınlarımız ve çocuklarımız çok güzel daha yerlere gelecek. İnşallah en kısa zamanda bir tane kadın belediye başkanımız olur ve belki de sana nasip olur” diye konuştu.

Zabıta müdürünü çağırdı

Sude Nur Kıral, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım'ı telsizle yanına çağırarak, okul kantinlerinin denetlenip denetlenmediğini sordu. Zabıta Müdürü Yıldırım, okul kantinlerinin sürekli denetlendiğini dile getirerek Başkan Sude Nur Kıral'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

12 yaşındaki Sude Nur Kıral ve 6 yaşındaki kardeşi Zehra Kıral'ı ağırlayan Başkan Besim Dutlulu, tatlı ikramında bulunarak derslerinde de başarılar diledi. Sude Nur Kıral'ın annesi Nilgün Kıral, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, vatana ve millete hayırlı bir evlat olması için çalıştığını söyledi. Buluşmaya Nilgün Kıral'ın yengesi Melek Işık ve yeğeni Kağan Işık da katıldı.

Sude Nur Kıral'ın şehit babası Tekniker Başçavuş Fevzi Kıral, 31 Mayıs 2017 tarihinde, Şırnak'ın Uludere ve Şenoba ilçelerinde askeri üs bölgelerini denetleyen ve üst rütbeli askerleri taşıyan helikopterin, yüksek gerilim hattına çarpıp düşmesi sonucu şehit düşen 13 asker arasında yer alıyordu.