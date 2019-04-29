Şehit Makbule anısına 'Satranç Turnuvası' düzenlendi

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' Projesi kapsamında açılan Kitap Kahve'de Satranç Turnuvası düzenlendi. Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Turkuaz Satranç Kulübü tarafından ortaklaşa organize edilen turnuvaya ilgi oldukça yoğun oldu.

Büyük ilgi gören turnuvanın düzenlendiği ‘Kitap Kahve'ye minik sporcular aileleri ile birlikte geldi. Minik satranççılar arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Turnuva öncesinde Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Bitek minik sporculara ve velilerine, 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' Projesi ve Kitap Kahve hakkında bilgi verdi. Milli mücadele kahramanı Gördesli Şehit Makbule'yi tanıttı. İbrahim Bitek, “Gördesli Şehit Makbule'yi gelecek nesillere tanıtmayı, onun mirasını yeni nesillere aktarmayı boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Bu amaçla proje kapsamında sosyal, kültürel etkinlikler, seminerler, yarışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Turnuvada Canberk Çalışkan birinci, Metin Kubilay Zıhlı ikinci, Burak Coşgun üçüncü oldu. Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Bitek ve Kulüp Başkanı Erdem Nalbant, ilk üçe giren satranççılara kupalarını takdim etti. Tüm katılımcılara madalya ve Gördes Makbule çizgi romanı hediye edildi.