Şehit Makbule Hanım anısına 'Akıl Oyunları Turnuvası'

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü 'Şehit Makbule'nin Torunları Okuyor Projesi' kapsamında açılan Kitap Kahve'de 'Akıl Oyunları Turnuvası' düzenlendi.

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Cumhuriyet İlkokulu tarafından ortaklaşa organize edilen turnuvaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kıyasıya mücadele yaşandığı turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi. Turnuva öncesinde Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Salih Okkalı ve Berran Beydili öğrencilere, Şehit Makbule'nin Torunları Okuyor Projesi ve Kitap Kahve hakkında bilgi verdi. Milli Mücadele kahramanı Gördesli Şehit Makbule'yi anlatan Beydili, “Gördesli Şehit Makbule'yi gelecek nesillere tanıtmak, aktarmak istiyoruz. Bu amaçla proje kapsamında sosyal, kültürel etkinlikler, seminerler, yarışmalar yapmaya devam ediyoruz. Kitap Kahve'de daha önce, yazar buluşması, iki seminer, satranç turnuvası düzenledik. Kitap okuma yarışmamız devam ediyor. Seminerlerimiz devam edecek, geziler düzenleyeceğiz. Kitap Kahve'mize gelen öğrenci sayısı her geçen gün artmakta. Çocuklara ve gençlere faydalı olabilmek için proje hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık ise Kitap Kahve'nin okullarına çok yakın bir konumda olduğunu belirterek, turnuvaya ev sahipliğinde dolayı Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğine teşekkür etti. Çalık, "Öğrencilerimiz, kitap kahveyi çok beğendiler, boş zamanlarında kitap okumaya ve ders çalışmaya gelmek istiyorlar. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimi kutluyorum” dedi

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Turnuvada Eylül Su Şahin birinci, Selin Yılmaz ikinci, Umeyir İnce üçüncü oldu. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Berran Beydili ve Okul Müdürü Mustafa Çalık, ilk üçe giren öğrencilere madalyalarını takdim etti. Tüm katılımcılara “Egenin Kınalı Efesi Gördesli Makbule” çizgi romanı hediye edildi.