Şehit Makbule'nin torunları hem okuyor hem bilinçleniyor

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yürüttüğü 'Şehit Makbule'nin Torunları Okuyor' projesiyle ilgili etkinlikler devam ediyor. Dernek tarafından bakanlık desteğiyle açılan Kitap Kahve'de eğitimci yazar Hüseyin Tunçay 'Bir zamanlar Gördes'ten şehrin hazinelerine ve kültürel zenginliğimizin gençlere aktarılması' konulu bir seminer verdi.

Seminere, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri, Hedef Koleji Müdürü Semra Güven, Müdür Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Hasan Türek Anadolu Lisesi ve Özel Hedef Koleji öğrencileri katıldı.

Eğitimci yazar Hüseyin Tunçay, projeye adı verilen Gördesli Şehit Makbule hakkında bilgi vererek başladığı seminerinde, Gördesli Makbule'nin İstiklal Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıkları ve imkansızlıklar içinde verilen mücadelede Türk kadınının yerini, azim ve kararlılığını anlattı.

Tunçay, "Kültürel zenginliğimiz ve değerlerimiz genç kuşaklara aktarılmalı. Bunda aileye, okula ve öğretmenlere büyük görev düşüyor. Bunun için ciddi bir eğitim anlayışı ile çocuklara tarih ve coğrafya bilincinin verilmesi, milli kültür unsurlarının tanıtılması, Türkçe'nin doğru kullanılması ve bütün bunların edebi eserlerle kalıcı hale getirilmesi gerekiyor" diyerek konuşmasını örneklerle sürdürdü.

Seminere katılan öğrencilere dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından Gördesli Şehit Makbule'nin hayatını çizgi roman halinde anlatan kitap hediye etti.

Seminer sonunda söz alan Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, proje çalışmasına katkı veren yöneticilere ve öğrencilere teşekkür ederek, Hüseyin Tunçay'a da çalışmalarına verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.