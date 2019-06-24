Şehit Makbule'nin torunları Manisa'yı gezdi

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiği, 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' projesi kapsamında Gördes'te okuyan öğrencilere Manisa Gezisi düzenledi.

Gördes İlçe Milli Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen başarılı öğrenciler, Gördes'ten alınarak bir gece konaklamalı Manisa gezisine katıldı. Şehit Makblule'nin Gördes'ten gelen torunlarına, Dernek Başkanı Hasan Ertekin, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Süleyman Sami İlker, dernek yönetim kurulu üyeleri Salih Okkalı, İbrahim Bitek eşlik etti. Öğrenciler, projenin yürütüldüğü Kitap kahveyi de ziyaret etti. İbrahim Bitek tarafından, öğrencilere Şehit Makbule'nin torunları okuyor projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gördesli öğrenciler Manisa'da Mevlevihane, Ağlayan Kaya, Ulucami, Muradiye Camisi, Saruhan Bey Türbesi, Sultan Camisi, Manisa Tıp Tarihi Müzesi, Atatürk Kent Parkı, Kent Ormanı ve Mesir Tabiat Parkı, Şehzadeler Park, Mesir Parkı ve Masal Parkı gezdi. Manisa'nın tarihi ve kültürel değerlerini gezen öğrenciler iki günlük yoğun gezi programında gezerek görerek ve eğlenerek öğrenme imkanı buldu.

Gezi programı sonunda, Gördesli öğrencilere, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Süleyman Sami İlker ve dernek yönetimi tarafından hazırlanan kitaplar, diğer hediyeler takdim edildi. Dernek Başkanı Hasan Ertekin, “Gezimiz gayet verimli ve güzel geçti, öğrencilerimiz Manisa kültürel değerlerini gezdiler bir gece Manisa'da konakladı. Projemize ve diğer etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan Süleyman Sami İlker hocamıza, bize maddi ve manevi olarak destek olan bütün hemşehrilerimize ve dernek yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Gezi boyunca daha önce Manisa'yı gezme imkanı bulamayan öğrencilerin heyecanları ve mutlulukları gözden kaçmadı. Manisa gezisi öğrencilerin Gördes'teki ailelere teslim edilmesi ile sona erdi.